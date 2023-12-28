Названы условия разблокировки официального сайта Киркорова Юрист Ситдикова: разблокировать сайт Киркорова можно с помощью нового провайдера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров может восстановить доступ к своему заблокированному сайту, если перезаключить договор с другим провайдером, который согласится транслировать публикуемую на веб-странице информацию, заявила в беседе с NEWS.ru юрист Виктория Ситдикова. По ее мнению, провайдер может проверять сайт на предмет каких-либо запрещенных материалов, чтобы Роскомнадзор не предъявил ему претензий.

Для того чтобы артисту восстановить доступ к сайту и снова дублировать какую-то на нем информацию, нужно будет перезаключать договор с другим провайдером, который согласится транслировать то, что он публикует на своем сайте. Либо провайдер, с которым сейчас заключен договор, предъявит к нему какие-то определенные требования для устранения спорных моментов на его сайте, удаление какой-либо информации. Все это происходит по согласованию с гражданином в данном случае, чтобы сайт в дальнейшем функционировал без какой-либо лишней информации, — высказалась Ситдикова.

Как подчеркнула юрист, код ошибки, которую выдает сайт Киркорова, означает, что его заблокировал именно провайдер и только он может объяснить причины блокировки. Ситдикова не исключила наличие технической неполадки, однако, по ее мнению, причина именно в нашумевшей вечеринке Анастасии Ивлеевой, участником который был Киркоров.

Возможно, имеется какая-то техническая неполадка, но в свете последних событий становится понятно, какой может быть причина. Возможно, провайдер проверяет сайт на предмет каких-либо запрещенных материалов или материалов, которые можно счесть скандальными, чтобы потом РКН не предъявил претензий провайдеру. Скорее всего, эта причина известна уже им, они просто не хотят ее афишировать, — добавила она.

Юрист Елена Сенина ранее заявила, что Киркорова могут лишить звания народного артиста России в том случае, если такой указ подпишет президент России Владимир Путин. Помимо этого, по словам адвоката, отобрать почетное звание также могут по приговору суда, если певец станет фигурантом уголовного дела.