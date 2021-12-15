Названы три варианта замены Градского в шоу «Голос»

Создатели российской версии шоу «Голос» обсуждают три варианта замены Александра Градского (1949–2021) в музыкальном проекте, сообщил источник NEWS.ru. Какой из них будет выбран, станет известно в прямом эфире Первого канала 17 декабря.

Согласно первой версии, место Александра Градского в кресле наставника займёт его сын Даниил. Второй вариант — голограмма музыканта, чьё изображение можно создать с помощью лазерного проектора. Эта современная технология нередко используется в шоу-бизнесе и на телевидении.

Так, в прошлом году продюсер Валерий Комиссаров выпустил шоу «Битва престолов», в котором «воскресил» советскую актрису Людмилу Гурченко. Зимой 2020 года в британском городе Шеффилд состоялся концерт голограммы Уитни Хьюстон (1963–2012): лазерное изображение американской певицы исполняло хиты в записи. Виртуальная исполнительница могла менять сценические костюмы и танцевать. Весной 2022 года ожидается виртуальный концерт группы ABBA в Олимпийском парке Лондона. Арену на несколько тысяч человек в нём возведут специально для презентации альбома «Путешествие», который шведский коллектив записал спустя 40 лет после распада. Известно, что вместо самих музыкантов на сцене будут находиться их голограммы.

Третий и наиболее очевидный, по мнению источника NEWS.ru, вариант заключается в том, что кресло Александра Градского останется пустым. Участники команды Градского при таком сценарии, скорее всего, будут распределены между другими наставниками: Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным.

Ранее сообщалось о том, что окончательное решение о замене Александра Градского в шоу «Голос» остаётся за правообладателями — голландской компанией Talpa Media, по лицензии которой Первый канал снимает проект.

По мнению певицы Натальи Штурм, неопределённость с заменой Градского объясняется менталитетом голландцев, которых смерть наставника проекта могла ввести в состояние ступора как «не предусмотренная в условиях договора». Как рассказала NEWS.ru Штурм, несколько лет прожившая в Нидерландах, для голландцев «любые форс-мажоры и отклонения от договора являются большой проблемой, а её решение — практически ЧП».