Названа причина ухода Крида из шоу «Голос.Дети» Продюсер Рудченко: Крид на шоу «Голос» столкнулся с нюансами работы с детьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Крид

Музыкант Егор Крид, будучи наставником в проекте «Голос.Дети», мог столкнуться с тем, на что он не рассчитывал, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он предположил, что певец столкнулся с нюансами работы с детьми. В то же время Рудченко не исключил, что Криду стал неинтересен формат шоу и проект мешал его творческим планам.

Не каждый человек без педагогического образования может правильно выстроить обучающий процесс. Может быть, сам формат шоу его перестал интересовать или, возможно, у Крида свои творческие планы, а проект «Голос» может этому помешать и забрать его время, — предположил Рудченко.

Егор Крид заявил, что больше не хочет быть наставником вокального проекта «Голос.Дети». Музыкант заявил, что его путь в шоу подошел к концу. Певец подчеркнул, что сделал все возможное и невозможное.

Ранее на шоу «Голос» произошел скандал между судьями проекта Юлией Зиверт (Zivert) и музыкантом Владимиром Пресняковым. Спор возник из-за финалистки седьмого сезона шоу «Голос.Дети» 17-летней Софьи Льорет из Москвы. Первой к Льорет повернулась Полина Гагарина, а затем и остальные наставники, кроме Зиверт. Певица хотела поддержать участницу, однако ведущий Антон Беляев использовал функцию «блокировки» — такая опция появилась, чтобы повысить конкуренцию среди членов жюри.