«До слез довел»: тяжело больная Зиверт хотела «выцарапать» глаза Преснякову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Zivert (Юлия Зиверт)

На шоу «Голос» произошел скандал между судьями проекта Юлией Зиверт (Zivert) и музыкантом Владимиром Пресняковым. За что певица едва не выцарапала глаза коллеге, что известно о ее самочувствии?

За что Зиверт «напала» на Преснякова

На Первом канале вышел 7-й выпуск 12-го сезона «Голоса». Перед судьями в лице Зиверт, Преснякова, Полины Гагариной и ведущим Антоном Беляевым выступила финалистка седьмого сезона шоу «Голос.Дети» 17-летняя Софья Льорет из Москвы, из-за которой и возникла ссора.

Для выступления девушка выбрала песню «Ты потерял меня» Кристины Агилеры. Первой к Льорет повернулась Гагарина, а затем и остальные наставники, кроме Зиверт. Певица хотела поддержать участницу, однако Беляев использовал функцию «блокировки» — такая опция появилась, чтобы повысить конкуренцию среди членов жюри.

Зиверт расплакалась после выступления участницы, объяснив, что номер ее растрогал. Обращаясь к Беляеву, певица отметила, что ненавидит его.

«До слез довел», — возмутился Пресняков.

Пока эксперты выясняли отношения, Гагарина уговаривала Льорет присоединиться к ее команде. В итоге участница сделала выбор в пользу исполнительницы хита «Спектакль окончен».

Еще один скандал произошел после выступления 28-летней Марьяны Чуковой из Екатеринбурга, исполнившей композицию Адель «Не суди меня строго». Перепалка между Зиверт и Пресянковым произошла из-за той же пресловутой блокировки.

«Ну что ты, иди выцарапай ему глаза», — подначивал артистку Беляев.

«Ну что ты? Иди сюда», — добавил Пресняков.

В итоге Зиверт встала со своего кресла и попыталась «расцарапать» лицо певца.

«Ну это в последний раз», — оправдался Пресняков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Пресняков

Как себя чувствует Зиверт

В феврале певица рассказала о проблемах со здоровьем, которые, по ее словам, начались полтора года назад. Название болезни артистка раскрывать не стала, но отметила, что именно из-за недуга переносились и отменялись концерты.

«Случилось так, что эти проблемы [со здоровьем] вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму. Мне, правда, на какое-то время становилось лучше после написания альбома, и я опять включилась в активную деятельность, и мне казалось, что дело моей жизни меня вытащит», — поделилась Zivert с поклонниками.

По словам звезды, она долгое время игнорировала свое состояние, поскольку «в первую очередь думала о других». Теперь же, как отметила Zivert, ее «организм бьет в колокол о том, что настало время по-настоящему подумать о себе».

Певица добавила, что врачи рекомендовали ей избегать сильной физической активности, поэтому Zivert отменила все предстоящие концерты до осени.

Несмотря на болезнь, артистка пообещала остаться в «Голосе». По словам певицы, проект останется ее «единственной физической активностью».

«Я доведу эту работу до конца и выполню все обязательства перед проектом и конкурсантами, которые выбрали меня наставником. Я их очень сильно полюбила», — пообещала в видеообращении Zivert.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта знает о недуге артистки. Шоураннер подчеркнул, что он, как и все коллеги, заботится о звезде и внимательно следит за ее самочувствием на площадке.

«Мы Юлю бережем и чуть ли не пылинки с нее сдуваем. <...> Ничто не мешает нашей прекрасной наставнице готовить со своей командой суперномера для следующих этапов конкурса. Юле здоровья!» — поделился он.

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