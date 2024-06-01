Названа главная заслуга Кадышевой перед россиянами Музкритик Бабичев: народная музыка стала форматной именно благодаря Кадышевой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Надежда Кадышева

Главным достижением певицы Надежды Кадышевой является превращение в форматную народной музыки, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он отметил, что в нулевые и 1990-е ее хиты находились в «жесткой ротации» на радиостанциях.

Кадышева привнесла в народную музыку самое главное — она сделала ее форматной. Именно песни Кадышевой в нулевых, в 1990-х были в жесткой ротации на радио. Спокойно можно было услышать в дневном эфире, в программе по заявкам, песню «Течет ручей», и это не выбивалось из всего, что было на эстраде тогда, — объяснил Бабичев.

По его словам, творчество Кадышевой, несмотря на обособленное место в шоу-бизнесе, не выбивалось на фоне Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова или Кристины Орбакайте. Собеседник подчеркнул, что Кадышева одной из первых начала записывать дуэты с молодыми исполнителями (фрешменами).

Кадышева — одна из первых, кто стал работать в модном нынче жанре — сотрудничество с фрешменами а-ля Басков, с Милохиным. Сейчас этим никого не удивишь. Первой, на мой взгляд, была Кадышева, записав с Зацепиным «Широка река». Это первый случай, когда песня фабриканта и состоявшейся артистки просто с отчетного концерта,попала в такую бешеную ротацию, — подытожил Бабичев.

Ранее супруг Кадышевой Александр Костюк отказался обсуждать слухи об онкологическом заболевании жены. По его словам, у певицы все хорошо, она работает и выезжает на гастроли.