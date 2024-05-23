Названа единственная западная звезда, с которой можно сравнить Бузову Музкритик Бабичев: Бузову можно сравнить только с Пэрис Хилтон

Фото: Netflix/Keystone Press Agency

Единственной западной знаменитостью, с которой можно сравнить российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову, является американская звезда Пэрис Хилтон, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что западная певица, как и российская, за свою карьеру успела попробовать много всего.

Ни с одной певицей на Западе, которая даже не может петь, Бузову сравнить нельзя, если только это не какая-нибудь «шоу-шоу-шоувумен», светская львица, которая пробовала и пробует петь. На слуху только одно имя — Пэрис Хилтон. Та тоже за свою карьеру чего только не перепробовала. И ведение шоу, и книги, и актриса, и певица, — пояснил Бабичев.

Он отметил, что несколько треков Хилтон даже смогли попасть в чарты, но дальше этого карьера певицы не зашла. Бабичев предположил, что у западной артистки больше развита самокритика, чем у Бузовой. По его мнению, Хилтон просто не захотела мучить ни себя, ни своих поклонников.

Здесь же как-то так Бузова играет с нами вдолгую. Но даже у Пэрис Хилтон, уж извините, трек залетел в десятках стран, один или два с альбома, а у Бузовой это только локальная популярность. И спрашивается, чем гордиться? — заключил Бабичев.

Ранее музкритик заявил, что главными хитами Бузовой стали композиции «Мало половин», автором которой выступил рэпер ST, и «Танцуй под Бузову». Эксперт считает, что в своих оценках сама артистка ощущает себя круче Фредди Меркьюри и группы The Beatles.