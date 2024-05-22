Назван самый успешный зарубежный аналог «Фабрики звезд» Продюсер Бабичев призвал создателей «Новой Фабрики звезд» равняться на Испанию

Фото: David Zorraquino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанская «Фабрика звезд» (Operación Triunfo)

Испанский аналог «Фабрики звезд» считается одним из самых успешных в мире, так как участники практически сразу имеют возможность презентовать собственные песни и расписывать даты концертов, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, еще во время проекта у молодых исполнителей появляется устойчивая аудитория по 300–500 тысяч человек, что моментально помогает им стать известными по всей стране. Бабичев призвал создателей аналогичного российского шоу равняться на испанских коллег.

В Испании с самого начала нулевых начался этот проект, когда весь мир сходил с ума. За участниками следят каждый день, идут трансляции из звездного дома, репетиции. У «фабрикантов» к концу проекта устойчивая аудитория по 300–500 тысяч человек, премьеры песен и презентации студийных песен уже происходят в звездном доме, расписывается тур. Уже пишут, что на концерте в Барселоне близко к аншлагу. Там ведется серьезная работа. Браво организаторам! — рассказал Бабичев.

Музыкальный критик подчеркнул, что организаторы испанского проекта уже на протяжении многих лет придерживаются единой концепции и не привносят ничего нового в шоу. Однако, как отметил Бабичев, продюсерам удается привлечь большое внимание к программе.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что «Новая Фабрика звезд» не вызвала никакого ажиотажа у зрителей и скорее была похожа на междусобойчик, где состязались близкие родственники и знакомые членов жюри. По его словам, проект не был замечен в информационном поле и не подарил новых имен российской эстраде.