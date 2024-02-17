Назван рок-музыкант, для которого совет Пугачевой стал судьбоносным Музкритик Бабичев: Пугачева дала Расторгуеву судьбоносный совет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева работала с огромным количеством молодых исполнителей, для некоторых ее советы и рекомендации становились судьбоносными, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru. По его словам, в их числе Николай Расторгуев, который однажды с подачи Примадонны вышел на сцену в военной форме. Именно это, на его взгляд, стало визитной карточкой группы «Любэ».

Вспоминаем «Рождественские встречи», когда Расторгуев именно с ее подачи вышел в военной форме, что на долгие годы стало визитной карточкой «Любэ». Челобанов, Киркоров могут сказать спасибо Примадонне за советы и решения, — заявил Бабичев.

Вероятно, что с возрастом у певицы «замылился» глаз, добавил эксперт. Так, если говорить об участниках «Фабрики звезд», то мало кому из них удалось добиться большого успеха, указал он.

Но спросите у любого участника «Фабрики звезд», думаю, что он тепло отзовется о сотрудничестве с Пугачевой, — заключил музкритик.

Ранее певица Вика Цыганова рассказала, что сотрудничество с Пугачевой стало неудачным для SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). По ее словам, Примадонна не давала ему исполнять песни, которые могли его раскрыть.