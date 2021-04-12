Назван размер пенсий Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой

https://static.news.ru/photo/975975f0-102e-11eb-83bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Размер пенсий у двух соведущих Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой сильно разнится. Первая получает от государства выплату в размере 45 тысяч рублей.

Неплохую пенсию Гузеевой обеспечило звание заслуженной артистки и столичная прописка. Все деятели культуры, имеющие почётные звания, получают большую пенсию.

А вот коллеге Гузеевой — Розе Сябитовой — повезло меньше. У неё нет никаких почётных должностей и получает она всего 14 тысяч рублей.

Впрочем, для них обеих пенсия не играет большого значения, потому что они работающие пенсионерки с неплохими гонорарами от телешоу и рекламных контрактов, пишет Пятый канал.

Небольшую пенсию также получают, например, комик Ефим Шифрин (13 тысяч) и его бывшая коллега по «Аншлагу» Регина Дубовицкая (16 тысяч). А вот Елена Степаненко, которая до сих пор судится со своим бывшим мужем Евгением Петросяном за огромное состояние, получает от государства ежемесячно 45 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что артистка Елена Степаненко вновь выступила с неоднозначным иском к своему бывшему супругу Евгению Петросяну. На сей раз экс-жена юмориста требует вернуть ей деньги за еду. Её адвокаты заботливо подсчитали, сколько шоумен тратил на питание.