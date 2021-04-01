«Поел на 600 рублей»: Степаненко требует от Петросяна вернуть деньги за еду

https://static.news.ru/photo/3ff1e732-937f-11eb-947b-96000091f725_660.jpg Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Артистка Елена Степаненко вновь выступила с неоднозначным иском к своему бывшему супругу Евгению Петросяну. На сей раз экс-жена юмориста требует вернуть ей деньги за еду, и нет, это не первоапрельская шутка. Её адвокаты заботливо подсчитали, сколько шоумен тратил на питание, пишет StarHit.

Это похоже на сюр, но она требует вернуть деньги, которые Евгений Ваганович потратил на еду в 2016 и 2017 годах. Там указано, что питался он регулярно, от двух до четырёх раз в день, покупал продукты и средства гигиены. Где-то в кафе поел на 600 рублей, где-то — на 300, — возмутился защитник юмориста, адвокат Сергей Жорин.

Он отметил, что в те времена артист достаточно часто ездил на гастроли, где ему нужно было питаться. На слушании дела Жорин поинтересовался: Петросян должен был перед каждой трапезой получать письменное разрешение от Степаненко?

Кроме того, абсурдность иска, по словам юриста, состоит в том, что защитники Степаненко в общий счёт «ущерба» включили и те суммы, которые в своё время Евгений Ваганович переводил артистке. Похоже, она вознамерилась получить эти же суммы во второй раз.

Дело в том, что каждый раз представители Степаненко пересматривают свои требования и приносят всё новые иски — где хотят для своей клиентки на 5, 10, 20 и, в конце концов, на 50 миллионов больше, — добавил адвокат Петросяна. Он также уточнил, что свои требования его клиент уточнил ещё на первом заседании и с тех пор они не менялись.

Ранее NEWS.ru писал, что наиболее важным для шоумена Евгения Петросяна при разделе имущества после развода с Еленой Степаненко являются предметы искусства из личной коллекции. Об этом рассказал один из присутствовавших на последнем на данный момент заседании суда.