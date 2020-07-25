Шоу-бизнес

Наталия Орейро выложила фото своего путешествия на поезде по Транссибу

17:55, 25 июля 2020 15
Наталия Орейро Наталия Орейро Фото: nataliaoreirosoy/instagram.com

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро показала фотографии, сделанные во время путешествия по Транссибирской магистрали. Эту серию снимков она выложила в Instagram.

Здесь я путешествую по мифической Транссибирской магистрали, это самое длинное в мире путешествие на поезде. Расстояние от Москвы до Владивостока 9000 км. Снаружи снег, а внутри — тепло от людей, — сказано в подписи к фото на русском языке.

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Aqui viajando en el mitico Transiberiano, es el trayecto en tren mas largo del mundo. De Moscu a Vladivostok son 9000 km de distancia. Afuera la nieve, adentro la calidez de su gente... Y yo, haciendome la contorsionista. - ÐÐ´ÐµÑÑ Ñ Ð¿ÑÑÐµÑÐµÑÑÐ²ÑÑ Ð¿Ð¾ Ð¼Ð¸ÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ð¸ Ð¢ÑÐ°Ð½ÑÑÐ¸Ð±Ð¸ÑÑÐºÐ¾Ð¸ Ð¼Ð°Ð³Ð¸ÑÑÑÐ°Ð»Ð¸, ÑÑÐ¾ ÑÐ°Ð¼Ð¾Ðµ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ðµ Ð² Ð¼Ð¸ÑÐµ Ð¿ÑÑÐµÑÐµÑÑÐ²Ð¸Ðµ Ð½Ð° Ð¿Ð¾ÐµÐ·Ð´Ðµ. Ð Ð°ÑÑÑÐ¾ÑÐ½Ð¸Ðµ Ð¾Ñ ÐÐ¾ÑÐºÐ²Ñ Ð´Ð¾ ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð²Ð¾ÑÑÐ¾ÐºÐ° 9000 ÐºÐ¼. Ð¡Ð½Ð°ÑÑÐ¶Ð¸ ÑÐ½ÐµÐ³, Ð° Ð²Ð½ÑÑÑÐ¸ - ÑÐµÐ¿Ð»Ð¾ Ð¾Ñ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¸. Ð Ñ ÑÐµÐ¼ Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½ÐµÐ¼ Ð¿ÑÐµÐ´ÑÑÐ°Ð²Ð»ÑÑ ÑÐµÐ±Ñ Ð°ÐºÑÐ¾Ð±Ð°ÑÐºÐ¾Ð¸.

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Орейро зарегистрировалась в Instagram в начале июля, все свои посты она переводит на русский язык. В июне она подала документы на российское гражданство. По её словам, сделала она это импульсивно и практически случайно. Однажды в передаче Ивана Урганта на Первом канале она пошутила на эту тему.

Актриса получила широкую известность в конце 90-х благодаря сериалу «Дикий ангел», в котором она играла главную героиню. Сериал показывали более чем в 80 странах мира. Орейро пользовалась популярностью у российских девочек-подростков того времени.

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