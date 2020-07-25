Наталия Орейро выложила фото своего путешествия на поезде по Транссибу

https://static.news.ru/photo/71d107a4-ce88-11ea-b91b-fa163e074e61_660.jpg Наталия Орейро Фото: nataliaoreirosoy/instagram.com

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро показала фотографии, сделанные во время путешествия по Транссибирской магистрали. Эту серию снимков она выложила в Instagram.

Здесь я путешествую по мифической Транссибирской магистрали, это самое длинное в мире путешествие на поезде. Расстояние от Москвы до Владивостока 9000 км. Снаружи снег, а внутри — тепло от людей, — сказано в подписи к фото на русском языке.

Орейро зарегистрировалась в Instagram в начале июля, все свои посты она переводит на русский язык. В июне она подала документы на российское гражданство. По её словам, сделала она это импульсивно и практически случайно. Однажды в передаче Ивана Урганта на Первом канале она пошутила на эту тему.

Актриса получила широкую известность в конце 90-х благодаря сериалу «Дикий ангел», в котором она играла главную героиню. Сериал показывали более чем в 80 странах мира. Орейро пользовалась популярностью у российских девочек-подростков того времени.