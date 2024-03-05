Наталия Орейро прилетит в Россию на съемки фильма с Охлобыстиным Mash: Наталия Орейро на днях прилетит в Москву на съемки в российском фильме

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Наталия Орейро

Telegram-канал Mash сообщает, что уругвайская актриса с российским гражданством Наталия Орейро прилетит в Москву, чтобы сняться в фильме. По его данным, артистка прибудет со дня на день, ее менеджеры уже забронировали номер в одной из столичных гостиниц.

Канал выяснил, что актриса появится в новогоднем фэнтези «Письмо Деду Морозу» вместе с Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус. Она сыграет в эпизоде с исполнением желания главного героя на Новый год. Ожидается, что сам фильм выйдет в январе 2026 года.

Осенью 2023 года сибирская правозащитная группа «Радетель» призывала лишить Наталью Орейро российского гражданства. Члены общественной организации обратились в Генпрокуратуру и Министерство внутренних дел России. Причиной такого требования стало участие актрисы в ЛГБТ-параде (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в Аргентине.

Общественники просят привлечь Орейро к административной ответственности. Они заявили, что актриса дала присягу и поклялась соблюдать законы Российской Федерации, а также уважать ценности государства.

Наталья Орейро получила российский паспорт 10 ноября 2021 года. Она прочитала текст присяги на двух языках — русском и испанском. Документ ей вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Российское гражданство Орейро и ее сыну присвоил президент РФ Владимир Путин. Актриса назвала это большой честью.