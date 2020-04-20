Наргиз Закирова отказалась оплачивать выпитый на 30 тысяч рублей алкоголь

https://static.news.ru/photo/c3679b72-82ee-11ea-94ab-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Закирова Фото: instagram.com/nargizzakirova_official

Директор концертного агентства «Арт-Леон» из Воронежа Игорь Малюков, организовавший тур Наргиз Закировой, рассказал о проблемах с концертной деятельностью певицы.

Билеты на выступления Закировой перестали продаваться ещё до того, как в стране были запрещены массовые мероприятия из-за коронавируса. Так, один за другим были отменены её концерты в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. По словам Малюкова, Наргиз выходила на сцену с алкоголем, пила прямо перед зрителями и ругалась матом, из-за этого в каждом городе возникали проблемы, пишет «Экспресс газета».

Кроме того, после концерта в Воронеже певица со своим возлюбленным Антоном Ловягиным устроили в отеле такое безудержное «маппет-шоу», что пришлось расселять людей, у которых были номера рядом с ними. За один день они выпили из мини-бара весь алкоголь, какой там только был, — и водку, и коньяк, и текилу. При этом счёт за выпивку они повесили на организатора тура, хотя по райдеру он должен был поставить певице один литр виски в гримёрке.

Как писал NEWS.ru, в августе 2019-го исполнительница сообщила, что Фадеев разорвал с ней контракт. Позже она рассказала, что к разладу в отношениях привело потребительское отношение к ней как к артистке.