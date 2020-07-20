Налоговая служба закрывает креативное агентство Харламова

Налоговая служба закрывает креативное агентство «Бульдог», одним из владельцев которого является известный юморист Гарик Харламов.
По имеющимся сведениям, проблемы у компании начались из-за невыплат финансов. Налоговики решили разобраться с этим вопросом на месте. Сотрудники службы приехали по адресу регистрации «Бульдога». Однако фирмы там не оказалось — компания переехала. После этого агентство решили закрыть, передаёт Telegram-канал Mash.
Отмечается, что компания занималась рекламой. Её владельцами, кроме Харламова, были основной автор Comedy Club Алексей Пойманов, креативный продюсер Алексей Ляпоров и ещё один автор Илья Романенко.
Сейчас Харламов всё чаще появляется на светских вечеринках, видимо, чтобы отвлечься от мыслей о разводе. О его новой пассии ничего не известно, но это точно не Яна Кошкина, слухи о романе с которой высмеял сам юморист.
Как ранее писал NEWS.ru, Харламов был замечен на одной из светских тусовок с неизвестной блондинкой. По типажу девушка похожа на обеих жён артиста — Юлю и Кристину.
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