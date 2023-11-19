Награда от Путина, поддержка СВО: куда пропал юморист Владимир Винокур

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Винокур

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в последнее время пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации. В чем причина, как сейчас живет юморист?

Что за трагедия произошла в жизни Винокура несколько лет назад

В августе 2018 года Владимир Винокур сообщил о смерти матери — Анна Юльевна умерла в возрасте 96 лет. Ранее он также потерял отца и брата.

«У него были и диабет, и почечная недостаточность. Он боролся, молодец. Боролся до последнего. Боря прожил очень яркую человеческую жизнь, нужную. Он был душой компании», — рассказывал про брата телеведущий.

Спустя время Винокур признавался, что тяжело переживал смерть мамы. Тогда ему исполнилось 70 лет и он готовился к творческому юбилею, однако впал в депрессию.

«Я ее просил пожить еще. Вот хотел, чтоб пожила подольше. Но видите, все равно организм не выдержал», — говорил артист.

В какой скандал попал Винокур из-за задолженности по ЖКУ

В ноябре 2018 года появилась информация о том, что Владимир Винокур должен коммунальным службам более миллиона рублей. Выяснилось, что 15 дольщиков, среди которых был юморист, стали фигурантами судебного дела. «Жилищник района Арбат» подал иск против телеведущего и его соседей из-за систематической неуплаты за коммунальные услуги.

Долг составлял более 1,65 млн рублей. Он возник из-за подвала, за отопление и освещение которого собственники элитной московской недвижимости отказывались платить.

Сам Винокур отрицал обвинения в неуплате коммунальных услуг. Он заявлял, что понятия не имеет, о каких долгах идет речь. По словам певца, «все было уплачено, квитанции есть».

Спустя время столичные власти также опровергли долг Винокура за ЖКУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Задолженности за ЖКУ у Владимира Винокура нет. Распространяемые СМИ сведения не являются достоверными. Задолженность одного из собственников помещения Владимира Винокура была оплачена в срок, однако информация об этом в управляющую компанию поступила уже после подачи искового заявления о взыскании задолженности. Таким образом, требований к уплате задолженности к Владимиру Винокуру ГБУ „Жилищник района Арбат“ не имеет, информация о задолженности артиста не является достоверной», — пояснили в пресс-службе префектуры ЦАО Москвы.

Как Винокур отметил 75-летний юбилей

31 марта Владимиру Винокуру исполнилось 75 лет. Юбилей артист отметил в столичном ресторане в окружении семьи и друзей. Поздравить его приехали Наташа Королева, Лев Лещенко, Владимир Машков и другие отечественные знаменитости.

Банкетный зал был украшен в золотых и серебристых тонах: в честь Винокура установили большие инсталляции и развесили праздничные надписи. Одним из главных украшений был четырехъярусный торт. Серый десерт был покрыт блестками, декорирован шарами и надписями Super и VVQA, дублирующими украшение зала. На самой верхушке десерта стояли цифры семь и пять.

Что Винокур говорил про спецоперацию

Владимир Винокур в сентябре прошлого года поддержал признание Россией ЛНР и ДНР и призвал присоединить эти территории к РФ.

«Однозначно правильно сделано, я бы сделал это раньше, даже не в этом году», — высказывался артист.

По его мнению, это решение назрело давно. Недавно Винокур также выразил уверенность в том, что Россия добьется всех поставленных целей спецоперации.

«Нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину досталась нелегкая судьба, тяжелая, но Россия по истории привыкла. Каждые 100 лет враги нападают, потом их выбрасывают из России, они 100 лет готовятся — и опять. Но победа за нами!» — заявил он.

Фото: Kremlin.ru Владимир Винокур

Чем сейчас занимается Винокур

Владимир Винокур продолжает давать концерты. В ближайшее время он выступит в Москве, Нижнем Новгороде, Рыбинске и Ярославле.

Помимо этого, у юмориста уже есть гастрольный график на следующий год. Его выступления ожидаются в Волгограде, Саратове, Туле, Липецке и других городах.

В августе этого года Винокур получил из рук президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Во время мероприятия он показал пародию на американского лидера Джо Байдена, вспомнив юмористические видеоролики, на которых политик пожимает руку невидимому собеседнику.

Читайте также:

Скандал в самолете, поддержка СВО: как сейчас живет актер Панкратов-Черный

Ссора с Петросяном, пауза из-за СВО: где сейчас дуэт «Новые русские бабки»

Увольнение из «Ленкома», продажа квартиры: как сейчас живет Людмила Поргина