Нагиев оставил загадочное послание поклонникам Нагиев записал новогоднее поздравление подписчикам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев впервые за несколько недель вышел на связь с поклонниками. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) артист записал видеопоздравление с Новым годом, сопроводив его загадочной подписью: «Ждите приказов».

Долой головокружения от успехов. С Новым годом. Ждите приказов, — подписал Нагиев.

При этом в самом ролике актер всех поздравил с Новым годом и пожелал своим подписчикам мирного, справедливого, красивого и доброго года. Он добавил, что все будет хорошо.

Дмитрий Нагиев резко пропал из развлекательных программ, которые вел на федеральных каналах, после начала СВО. На Первом канале сообщали, что ведущий ушел в творческий отпуск. Сам Нагиев не объяснял причин своего ухода и не комментировал отношение к спецоперации.

Ранее народный артист Юрий Николаев назвал Дмитрия Нагиева и Ивана Урганта лучшими телеведущими России. По его словам, они работают очень хорошо и очень профессионально, им удалось найти свой образ.

До этого стало известно, что Нагиев возвращается на телевидение — он снимается в приключенческой комедии «Кто быстрее?» от канала СТС. Актер сыграет роль водителя внедорожника и бывшего заключенного, которого называют Кекчук. Его герой попадает в аварию и, теряя сознание, рассказывает незнакомцам о запрятанных бриллиантах. Съемки проекта начались в Санкт-Петербурге.