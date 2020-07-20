«Секси»: Нагиев похвастался откровенным фото

https://static.news.ru/photo/3fb22edc-c9e3-11ea-81de-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Нагиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоумен, актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев взбудоражил женщин и вызвал недовольство их мужчин откровенной фотографией в коротких джинсовых шортах, сползших вниз до интимно допустимых границ. Кроме этого элемента одежды на нём только массивные ботинки.

Снимок, опубликованный в Instagram, вызвал шквал восторженных комментариев от подписчиц. Они называют его Аполлоном с божественным телом, красавцем, сердцеедом, «любименьким Димочкой» и красотулей. «Нельзя быть таким секси, блин», — заявила одна из подписчиц. Другая пообещала просто «смотреть и глотать слюнки».

Некоторые обращают внимание на его стройное и накачанное тело — в противовес названию альманаха «Маленькие хитрости в сексе, если ты полноват». Именно оттуда, как отметил в подписи к фото актёр, использовано фото.

Минутка прекрасного для тех, кто не успел помереть молодым. Хорош, куманёк. Если лайкать не будете — хотя бы курсором поводите, — написал Нагиев.

Реакция мужчин оказалась предельно сдержанной. «Поводил курсором. Какой приз будет?» — поинтересовался один из них. Остальные заявили, что у телеведущего слишком худые ноги, которые не мешало бы подкачать, и что книзу он становится суховат. Некоторые сравнили Нагиева с порноактёром, а один из пользователей и вовсе обозвал шоумена «дрищом».

53-летний телеведущий регулярно дразнит интернет-аудиторию фотографиями и видеороликами «на грани фола», чем неизменно пробуждает воображение женской аудитории и заставляет скрежетать зубами её мужскую часть. Ранее, как писал NEWS.ru, он опубликовал видео в обнажённом по пояс виде. Взмокший от пота, он шёл по коридору, а фигура ниже пояса была скрыта от зрителя, чтобы добавить некую интригу.