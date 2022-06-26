На прощании с Юрием Шатуновым начались беспорядки

Фото: Иветта Невинная/NEWS.ru

На церемонии прощания с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым начались беспорядки. Поклонники исполнителя потребовали пустить их в траурный зал Троекуровского кладбища как можно скорее, чтобы проститься с исполнителем, так как они устали стоять в очереди на жаре. Кроме того, фанаты артиста поругались друг с другом из-за громкого исполнения песен Шатунова перед началом гражданской панихиды, передаёт находящийся на месте событий журналист NEWS.ru.

За полчаса до официального начала панихиды по Юрию Шатунову очередь из желающих проститься с артистом заняла весь периметр автомобильной парковки перед Троекуровским кладбищем. Поклонники исполнителя держали в руках охапки белых роз и кричали, чтобы их как можно скорее пустили проститься с кумиром, так как «многие стоят на жаре в очереди с трёх часов ночи». Сотрудники ритуальной службы вынуждены поставить дополнительные ограждения, чтобы сдержать толпу.

Кроме того, в толпе поклонников музыканта произошли беспорядки из-за громкого исполнения его песен. Одни фанаты хором пели хиты кумира, другие требовали прекратить делать это, считая, что громко петь песни на прощании — это оскорблять память усопшего.

NEWS.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию прощания с Юрием Шатуновым.

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни от обширного инфаркта. Ему стало плохо во время рыбалки, друзья успели довезти певца до больницы, но медики не смогли его спасти.

Первоначально сообщалось, что бригада скорой помощи не была отправлена на вызов к Шатунову, так как диспетчер заявил об отсутствии машин. Отмечалось, что из-за этого было потеряно 40 минут. Однако позже представитель музыканта Аркадий Кудряшов заявил об отсутствии претензии к врачам, которые пытались реанимировать исполнителя.