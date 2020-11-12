На новом шоу «Иванушек» «оживят» умерших солистов группы

https://static.news.ru/photo/0f60f584-24b9-11eb-805c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darya Orlova/Russian Look

На юбилейном шоу группы «Иванушки International», которое из-за коронавируса перенесли на ноябрь 2021 года, на сцене появятся все солисты коллектива, включая умерших. Детали новой программы специально для NEWS.ru раскрыл режиссёр Никита Садовников.

Один номер будет посвящён Олегу Яковлеву, другой — Игорю Сорину. Оба в разных отделениях. Мы их никак не смешиваем, у каждого будут свои стилистики. Мы не планируем делать душещипательную историю, но не упомянуть ушедших солистов мы не можем, потому что это история. Будет трогательно и душевно, — сказал Садовников.

Однако техническое решение пока оставили в тайне, сославшись на то, что в течение года могут появиться новые технологии для реализации задумки.

Также Садовников уточнил, что «Иванушки» появятся в привычных для всех образах.

Мы не стали придумывать образы для «Иванушек» — например, царей. Они останутся самими собой. Не будет и страз с перьями. Но технические вещи будут, спецэффекты, — подчеркнул Садовников.

Ранее NEWS.ru писал об отмене юбилейного шоу группы в ноябре 2020 года. На шоу организаторы потратили 30 млн рублей.