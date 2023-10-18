На Моргенштерна завели новое дело На Моргенштерна завели дело о нарушении порядка деятельности иноагента

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Моргенштерн

В Савеловский суд Москвы поступил административный протокол в отношении рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Из карточки, опубликованной на сайте суда, следует, что исполнителя обвиняют в непредоставлении отчетов о его деятельности (ч. 2. ст. 19.34 КоАП РФ).

Суд зарегистрировал дело сегодня, 18 октября. Сейчас протокол находится у судьи. Рэпер информацию о возбуждении в его отношении административного дела пока не комментировал.

Моргенштерна признали иноагентом в мае 2022 года. Этот статус обязывает лицо маркировать распространяемые им сообщения, а также регулярно предоставлять отчеты о своей деятельности в Минюст.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов рассказал NEWS.ru, что считает возможным возвращение Моргенштерна в Россию. По его словам, если исполнитель публично принесет свои извинения, то ему можно дать шанс вернуться в нормальную жизнь.

До этого звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Моргенштерн сможет без последствий вернуться в Россию. По его словам, протокол за нарушение деятельности иноагента, который был составлен на исполнителя в этом году, вынесен с нарушением закона и надлежит обжалованию.