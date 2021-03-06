На «Голосе» объяснили успешное выступление дочери Сергея Трофимова

https://static.news.ru/photo/ef1d84c8-7e6c-11eb-bd82-96000091f725_660.jpg Елизавета Трофимова Фото: elizavetatrofimova_/instagram.com

Дочь российского певца Сергея Трофимова, известного как Трофим, приняла участие в новом сезоне шоу Первого канала «Голос.Дети» и успешно прошла этап «слепых прослушиваний». Судьи сообщили, что отметили её, потому что она «талантливый человек».

Для первого этапа соревнований Елизавета Трофимова выбрала композицию Overjoyed американского певца Стиви Уандера. После её исполнения к ней повернулись все три наставника: Светлана Лобода, Егор Крид и Баста, тем самым согласившись взять её в свои команды. Однако ведущий шоу Дмитрий Нагиев сразу решил прояснить ситуацию. Он спросил у судей, был ли кто-нибудь знаком с участницей, а затем сообщил, чьей дочерью она является.

И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек? — задался вопросом Нагиев, добавив, что сам Трофим «даже боялся выйти из тени» кулис.

Рэпер Баста пояснил, что быть ребёнком талантливых родителей — это не вина. Он отметил у Лизы «много своих достоинств» и заявил, что «классным» у неё были и исполнение, и выбор песни.

Ты безумно талантливый ребёнок. У тебя очень необычный вокал. Таких детей нужно поддерживать. Мы всегда рядом с талантливыми детьми, — добавила Лобода.

12-летняя девочка в конечном итоге решила присоединиться к команде Крида.

Как писал NEWS.ru, очередной скандал случился вокруг шоу «Голос» после того, как жюри выбрало в число участников Александру Будникову — дочь ведущего Первого канала Романа Будникова. Зрители и многие знаменитости в соцсетях выразили сомнение в непредвзятости такого выбора. Александра, которой недавно исполнилось 18 лет, исполнила хит украинского певца Alekseev «Пьяное солнце». Первым выразившим своё недоумение по поводу качества исполнения был актёр Станислав Садальский, назвав её очередной «дочерью Алсу». Подавляющее количество комментаторов поддержали актёра и выступили с осуждением выбора жюри.

В феврале 2020 года скандал разгорелся из-за подкупа зрителей на конкурсе «Голос.Дети». Тогда певицу Алсу обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, победившей в результате с большим отрывом. Впоследствии артистка призналась в покупке голосов. Она отметила, что во всём виновата несовершенная система голосования — каждый имеет право отправить до 20 СМС, но у кого-то нет таких возможностей.