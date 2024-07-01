Лера Кудрявцева назвала раздражающие черты мужа на фоне слухов о разводе Леру Кудрявцеву раздражает любовь мужа к включенному телевизору

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что в супруге Игоре Макарове, в браке с которым она уже 12 лет, ее раздражают некоторые бытовые привычки, в числе которых — постоянно включенный телевизор. В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ она призналась, что телевизор супругу нужен фоном, тогда как она любит тишину.

Также Кудрявцевой не нравится беспорядок, который муж оставляет после себя, а сама она любит чистоту. Также ее возмущает бардак в шкафах с одеждой. Лера призналась, что раскладывает футболки Игоря аккуратно, а он может достать одну из них из середины. Она также добавила, что муж любит поворчать.

Чашки вечно стоят, я мою. Обувь тоже вот так везде стоит, я ее собираю. Зубная паста на зеркале. Он ее давит не снизу, а вот в середине, и она брызгает так, — признается Кудрявцева.

В начале январе Кудрявцева рассказала, что ушла от Макарова из-за его проблем с алкоголем. Звезда подчеркнула, что не хочет давать комментарии, и попросила не беспокоить ее по этому поводу. Телеведущая добавила, что намеренно вынесла «личное в публичное». В июне Макаров заявил, что не ругался со своей супругой Лерой Кудрявцевой. По словам спортсмена, они все еще вместе. Кроме того, муж телеведущей отметил, что чувствует себя хорошо.