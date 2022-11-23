На двойника Верки Сердючки напали после концерта Двойник Верки Сердючки Дворецкий пожаловался на попытку избиения после концерта

Фото: Официальная страница Сергея Дворецкого Вконтакте

Шоумен Сергей Дворецкий, более 15 лет пародирующий Верку Сердючку, пожаловался на попытку избиения после концерта в одном из российских городов. В разговоре с NEWS.ru артист признался, что ему пришлось усилить охрану из-за зрителей, которые «подкарауливают» его после выступлений и обвиняют двойника Сердючки в том, что он говорит «гадости про Россию».

По словам Сергея Дворецкого, после начала специальной военной операции России на Украине работать в стране в образе Верки Сердючки «стало тяжело». Зрители ассоциируют двойника с оригиналом, поддержавшим Украину певцом Андреем Данилко, и обвиняют пародиста в том, что он говорит «гадости про Россию».

Если зритель подвыпил, он особенно не разбирается, какая перед ним Сердючка — настоящая или нет. Выскакивали на сцену и начинали выяснять отношения со мной: почему Сердючка говорит гадости в адрес России. Подкарауливали и после концерта пытались побить. Приходилось вмешиваться охранникам — охрану пришлось усилить, — рассказал исполнитель.

Дворецкий отметил, что в России по-прежнему есть люди, желающие пригласить двойника Сердючки на свадьбу или празднование дня рождения. Однако сотрудников МВД и военных среди заказчиков таких мероприятий, по словам артиста, нет.

Военнослужащие, полицейские резко реагируют, если отдыхают в ресторане, и тут выхожу я в образе Сердючки. Не угрожают, предельно жестко требуют: «Уберите ее со сцены», — отметил Сергей Дворецкий.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, должен был навсегда отказаться от исполнения песен на русском языке, если он поддерживает киевские власти. Так он прокомментировал исполнение артистом песни «Я не поняла» на свадьбе во Львове. Рудченко убежден, что исполнение этим певцом своих русскоязычных хитов — чистой воды лицемерие, так как на Украине искореняют русский язык. Из произошедшего эксперт сделал вывод, что для Данилко денежный вопрос стоит выше политической позиции.