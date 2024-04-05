Музыкальный критик раскрыл влияние Крутого на Димаша Кудайбергена Музыкальный критик Бабичев: Димаш Кудайберген стал музой Игоря Крутого

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Димаш Кудайберген, Игорь Крутой

Певец Димаш Кудайберген успешно работал с композитором и продюсером Игорем Крутым и стал для него своеобразной музой, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, это было взаимовыгодное сотрудничество, поскольку сам Крутой раскрылся как автор классических композиций. Бабичев отметил, что красивые и распевные мелодии подходят под диапазон Димаша.

Мы привыкли слышать творения Крутого в исполнении Аллегровой, Газманова, Леонтьева, Киркорова, но с Димашем он раскрылся как автор классических композиций. Эти песни не стали суперхитами, но это как Фредди Меркьюри, который отошел от рок-музыки к оперному исполнению и нашел свою музу Монтсеррат Кабалье. Получился интересный эксперимент и тандем, который вошел в историю мировой музыки. То же самое здесь: Крутому захотелось нового вызова. Димаш появился к месту. Сотрудничество продлилось несколько лет, — сказал Бабичев.

Певец Димаш Кудайберген после начала спецоперации пропал из поля зрения средств массовой информации. Певец много сотрудничал с Крутым. В 2019 году вышел дебютный студийный альбом певца ID. Спустя время увидела свет концертная программа Кудайбергена ARNAU, в которой присутствовали композиции корейских и американских авторов, а также несколько работ Крутого.