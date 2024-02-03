Музыкальный критик рассказал, как Губин может вернуться в шоу-бизнес Бабичев: Губин мог бы вернуться на сцену с юбилейным концертом

Фото: Социальные сети

Андрей Губин

Певец Андрей Губин мог бы вернуться на сцену с юбилейным концертом, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, в этой встрече могли бы участвовать близкие друзья и коллеги артиста.

Возможно, если не полноценное возвращение, то, может быть, юбилейный концерт, какая-то телепередача, где соберутся его самые близкие друзья, коллеги, чтобы он сам спел свои самые яркие хиты, спел пару премьер, это было бы рейтингово, — предположил Бабичев.

Критик уверен, что Губина точно ждут на вечеринках и корпоративах. По его словам, артист сможет неплохо заработать на ностальгии по 1990-м.

Тем более на волне ностальгии по 1990-м и нулевым Губин очень быстро бы заработал на достойную старость. У него открылось бы второе дыхание. Оно ему не помешает с точки зрения финансов и ощущения самореализации, — считает Бабичев.

В 2013 году телеканал НТВ снимал трибьют-шоу, посвященное Андрею Губину, но сам артист отказался петь на сцене, а лишь дал интервью о своей текущей жизни. Тогда вместо певца его хиты исполнили группы «Корни», «На-На», Reflex, певица Жасмин и другие.

Ранее СМИ сообщили, что звезда 1990-х может возобновить концертную деятельность. Первые выступления могут состояться уже в 2024 году. В рамках подготовки к камбэку артист написал несколько хитов.