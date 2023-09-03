Музыкальный критик раскрыл феномен песни «Третье сентября» Музкритик Бабичев: песня «Третье сентября» стала феноменом благодаря мемам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Шуфутинский

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru заявил, что песня шансонье Михаила Шуфутинского стала феноменом благодаря широкому обсуждению в Сети и появлению мемов. По его словам, ничего уникального в композиции нет, несмотря на возникающие чувства ностальгии у слушателей, однако, благодаря конкретной дате, она ушла в народ и породила большое количество шуток.

Нет ничего уникального в этой песне, просто приятная баллада, история любви. Такие истории любви близки нашему народу — погрустить, поностальгировать по былым историям любви, просто по 90-м поскучать. Просто красивая лирическая композиция, таких можно насчитать достаточно много. Но благодаря Интернету, благодаря тому, что в тексте есть конкретная дата, это ушло в народ, — объяснил Бабичев.

Он добавил, что песня выпущена в 1993 году, и очень долго она пролежала не то, чтобы на полке, но была рядовым номером в концерте Шуфутинского. Однако, по словам Бабичева, с появлением соцсетей, мемов эта композиция стала визитной карточкой Шуфутинского.

Хорошо, что есть событийность в этой песне, кто-то же придумал текст с упоминанием именно этой даты. Пусть она никак не привязана, но там целая история любви развивается: «ведь было все у нас всерьез 2 сентября», а 3-го сентября вот, что произошло, — отметил критик.

Бабичев подчеркнул, что Шуфутинский — уникальный шансонье. Критик отметил, что, когда по радио звучит его песня и ведущий не объявляет исполнителя, люди сами узнают, кто поет, безошибочно, не сомневаясь. Бабичев подчеркнул, Шуфутинский обладает своей манерой и харизмой в голосе — это очень важно для артиста, чтобы отстроиться от сотен конкурентов.

Думаю, что изначально Шуфутинский был насторожен из-за свалившейся популярности на него и на песню, но когда это стало трендом, традицией, он стал извлекать из этого плюсы, получать приглашения, — предположил эксперт.

Ранее заместитель спикера Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением присвоить Шуфутинскому звание Народного артиста России. Парламентарий подчеркнул, что шансонье является исполнителем, который заслужил уважение и признание народа и что его звание должно быть соответствующим образом исправлено.