Соседов поделился главным секретом успеха в шоу-бизнесе Музыкальный критик Соседов: для достижения успеха в шоу-бизнесе надо учиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

В шоу-бизнесе есть особый секрет успеха, рассказал в беседе с Пятым каналом музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, чтобы стать звездой, человек должен заниматься любимым делом и много учиться.

Надо учиться. Молодое поколение вообще должно учиться. Если их беспокоит творчество, значит нужно идти в музыкальный колледж, в академии. Если человек поет, значит ему надо учиться у педагога по вокалу. Если он захочет что-то сочинять, то ему нужна теория музыки, — подчеркнул эксперт.

По его словам, для достижения успеха человек должен заниматься любимым делом, к которому у него лежит душа, и идти вперед по пути выбранной профессии. При этом, как отметил Соседов, сегодня существует множество медиа-платформ, где можно засветиться, однако если блогеров — миллионы, то по-настоящему талантливых профессионалов мало.

В свою очередь, музыкальный продюсер Сергей Лавров в беседе с изданием признался, что внимательно следит за современными артистами, но зачастую вообще не понимает, как они становятся звездами. В качестве примера он привел некоторых «выходцев» в мир шоу-бизнеса из заблокированной в России платформы TikTok.

Раньше было все понятно: вот композитор, у него нужно купить песню. <...> Сейчас молодые пацаны и девчонки ни копейки не вложили, бесплатно выстреливают. И это как лавина, просмотры начинают очень быстро набираться, — рассказал продюсер.

Он также добавил, что музыкальные лейблы отслеживают просмотры исполнителей в соцсетях и когда видят, что их число начинает превышать 100 тысяч, то быстро выходят на блогера и предлагают сотрудничество. Но затем «звезда» может на многие годы оказаться в «рабстве» у лейбла, резюмировал эксперт.

Ранее блогер Даня Милохин обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой дать ему второй шанс в проекте «Ледниковый период». По словам Милохина, участие в шоу стало для него важным этапом в жизни, а на Первом канале он научился ответственности.