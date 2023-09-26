Милохин попросил второй шанс: о чем жалеет, за что извинился перед Эрнстом Блогер Даня Милохин попросил прощения у Константина Эрнста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Блогер Даня Милохин обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой дать ему второй шанс. О чем сожалеет тиктокер, планирует ли вернуться в Россию?

О чем попросил Милохин Константина Эрнста

Блогер Даня Милохин в YouTube-шоу «Мадонна Мур» рассказал, что когда улетел из России в разгар съемок шоу «Ледниковый период. Снова вместе», то не подозревал, что его поступок повлияет на работу с рекламодателями.

«После этого я лишился всех рекламных контрактов. Компании решили, как будто я ненадежный человек. На самом деле по моим поступкам так и можно подумать», — признался Милохин.

По словам блогера, за последний год он изменился в лучшую сторону. Даня Милохин в ходе интервью обратился к Константину Эрнсту с просьбой возобновить с ним сотрудничество.

«Я хочу на Первый канал. Константин Львович, я очень бы хотел попросить у вас прощения за тот инцидент, который произошел год назад. Я был мал. Сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — сказал тиктокер.

Почему Милохин сбежал из «Ледникового периода»

Даня Милохин дважды принимал участие в шоу «Ледниковый период». В первый раз он с фигуристкой Евгенией Медведевой дошел до финала. Поскольку это пара полюбилась зрителям, тренер и продюсер шоу Илья Авербух пригласил их в новый сезон, который проходил под девизом «Снова вместе».

Когда шоу начало выходить в эфир и было отснято несколько выпусков, Милохин покинул Россию, не предупредив никого на Первом канале о своем решении. Блогер улетел в Дубай. Позднее в соцсетях он рассказал, что перегорел и не видит смысла в своем участии в проекте. Тогда Евгении Медведевой пришлось срочно искать нового партнера, чтобы продолжить участие в «Ледниковом периоде».

Сейчас Даня Милохин утверждает, что когда соглашался вновь сниматься в шоу, предупредил Илью Авербуха, что может передумать в любой момент.

«В начале, когда ко мне пришел Авербух, он сказал: „Давай поучаствуем еще раз“ — я был не против, но я прекрасно понимал, что где-то к середине захочу свалить. Я предупредил Авербуха, что могу все бросить. Он как будто согласился. Я периодически давал ему слово, что не уйду. Я выступал с удовольствием. Но в какой-то момент меня перекрыло», — объяснил блогер.

По словам Милохина, «Ледниковый период» стал для него важным этапом в жизни. На Первом канале он научился ответственности.

«В первом сезоне „Ледникового периода“ был дикий хайп. Я понимал, что мне нельзя сдаваться, даже если я устал. Потому что люди смотрят, ждут. Было очень сложно, мы тренировались по 6 часов в день. Я научился дисциплине. А потом резко разучился», — заметил он.

Хочет ли Милохин вернуться в Россию

В начале сентября тиктокер опубликовал в своих социальных сетях видео и фото из России. На кадрах он находился в летнем кафе неподалеку от Кремля. Также были снимки храма Василия Блаженного на Красной площади.

11 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила забрать Даню Милохина на службу в армию в рамках осеннего призыва. После этого он вновь покинул Россию.

Сейчас Милохин заявил, что он не покинул бы страну, если бы его окружение не посоветовало уехать за границу.

Кроме того, он заверил, что в будущем намерен вернуться в Россию.

«Я сейчас уже подумываю о том, что я сто процентов вернусь», — сказал Милохин.

Читайте также:

Психотехнолог назвал Милохина «жертвой западных технологий»

Приемный отец Дани Милохина пожаловался на репрессии

«Теперь страшно»: Милохин отреагировал на новость о своем розыске