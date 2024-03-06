Музыкальный критик объяснил выпад Фадеева в адрес Серябкиной Продюсер Рудченко: Фадеев напоминает о себе нападками на участниц группы Serebro

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Серябкина

Продюсер Максим Фадеев привлекает внимание к своей персоне, вспоминая дни работы с группой Serebro, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, работа с герлз-бэндами или бойз-бэндами всегда подразумевает счастливые и одновременно ужасные дни. Рудченко напомнил, что подобное говорили о группе «ВИА Гра».

Подобное можно было слышать о группе «ВИА Гра», отношения продюсеров с подопечными. То же самое было у Фадеева с Serebro. Эти истории давно муссировались в прессе. Все все знают. Он привлекает внимание к своей персоне, — сказал Рудченко.

Продюсер не исключил, что Фадеев привлекает к себе внимание с целью выпуска новой песни или запуска очередного проекта.

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина заявила, что она не может отвечать за воспоминания Фадеева. Ранее он назвал работу с поп-трио «главным кошмаром, счастьем, ужасом и адом» в своей жизни.

Фадеев сообщал, что намерен возродить группу Serebro в новом составе. В проект уже выбраны две солистки, ищут третью. Продюсер изначально создавал трио для участия в конкурсе «Евровидение». Фронтвумен группы стала финалистка второго сезона «Фабрики звезд» Елена Темникова, но позже она ушла из коллектива.