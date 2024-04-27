Музкритик раскрыл главный секрет успеха Стаса Михайлова Музкритик Бабичев: главное достижение Стаса Михайлова — женская аудитория

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Самым главным достижением народного артиста России Стаса Михайлова является его целевая аудитория, которую в основном составляют женщины, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, певец знает, для кого он выступает, и умеет просчитывать ходы наперед. Бабичев считает, что Михайлов делает все, чтобы женщинам было приятно слушать его песни.

Самое главное достижение Стаса Михайлова — его целевая аудитория. Он знает, для кого он работает, поет, выступает. На самом деле неважно, когда ты к этому приходишь, в каком возрасте, сразу ли получается поймать ту самую волну или спустя время. Когда у человека уже юбилей, он с высоты своего опыта смотрит назад и понимает, что и с точки зрения творчества и с точки зрения коммерческого проекта успех есть. Личный проект Стаса Михайлова успешен, — высказался Бабичев.

Критик пошутил, что в своих песнях Михайлов использовал все производные от слова «ты»: «тебя», «без тебя», «все для тебя». Как считает Бабичев, все понимают, что для женщин среднего и старшего возраста важно слышать приятные слова. Одной из таких песен, где Михайлов тепло отзывается о представительницах женского пола, является «Королева вдохновения», подчеркнул эксперт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Михайлова с 55-летием и заявил о его большом вкладе в укрепление культурных связей между народами стран. Глава государства отметил, что благодаря таланту, трудолюбию и обаянию певец занял достойное место среди звезд эстрады. По словам Лукашенко, сердца миллионов слушателей покорила неповторимая манера исполнения Михайлова.