Музкритик назвал лучший способ для контроля творчества российских звезд Критик Соседов предложил возродить худсоветы для контроля творчества артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

В России необходимо возродить худсоветы для контроля за творчеством артистов, считает музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что это сделать это нужно по примеру СССР, когда репертуар артистов утверждали не только чиновники от Министерства культуры, но и композиторы, и поэты.

Я полагаю, что надо курировать репертуары артистов. Я вообще за худсоветы, как в СССР, которые утверждали репертуар. Там сидели большие композиторы, поэты, не только чиновники от Министерства культуры. Но в итоге все решали не они, а композиторы и поэты, — пояснил критик.

Эксперт отметил, что также стоит курировать наряды артистов. При этом, по его мнению, дресс-код вводить не стоит. По его словам, невозможно вывести общую формулу концертной одежды. Критик уточнил, что главная проблема заключается не в нарядах, а в качестве музыкального материала.

Сейчас нигде нет расцвета. Все плохо везде, не только у нас, но и во всех странах. Где новые Эдит Пиаф, Фредди Меркьюри, The Beatles, Луи Армстронг? Где они все? Их нет и не будет! Мэрилин Монро могла быть в кадре совершенно обнаженной. Никому в голову не могло прийти убрать ее из кадра и надеть на нее какие-то наряды, потому что это настолько органично и красиво, — заключил Соседов.

Певец Филипп Киркоров ранее заявил, что артисты должны подстраиваться под ситуацию и соблюдать дресс-код, так как сейчас «непростое время». По словам артиста, главное в этом деле — «не пристраиваться».