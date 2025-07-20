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20 июля 2025 в 18:50

Муж Валерии возмутил Сеть пикантным видео с незнакомками

Продюсера Пригожина раскритиковали после видео с девушками

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором запечатлены стоящие спиной незнакомки. Подписчики возмутились кадрами, посчитав их неподобающими, а журналистка Алена Жигалова напомнила ему о жене, певице Валерии. Видео было сделано на VK Fest.

Иосиф, а если эту сторис увидит Валерия?написала Жигалова.

Поклонники предположили, что вряд ли певица оценит творческий подход супруга. Сам Пригожин никак не отреагировал на возмущения.

Ранее невестка Валерии блогер Лиана Шульгина, которая недавно родила ребенка, призналась, что мошенники пытались украсть ее аккаунт в Telegram, чем довели ее до слез. Она уточнила, что плакала из-за взлома и нестабильного гормонального фона четыре дня.

До этого Пригожин заявил, что готов раздавать свои произведения безвозмездно. Он подчеркнул, что никогда не ставил целью зарабатывать непосредственно на музыке, хотя «это было бы здорово». По словам Пригожина, продажа дисков и отчисления со стриминговых сервисов — неосновная статья дохода. Большую часть средств приносят концерты, корпоративы и реклама.

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