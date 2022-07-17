«Мою русскость не отнимут»: Гребенщиков похвалился национальностью Гребенщиков похвалился своей «русскостью» за рубежом

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков заявил, что его отъезд из России не повлиял на «любовь к родине», однако же возвращаться в эту страну он больше не желает. Лидер «Аквариума» намерен вступать за границей, о чём и сообщил в интервью одному из иностранных изданий, пишет StarHit.

При всём этом музыкант не собирается отказываться от своей национальности, называя её странным словом «русскость».

Мою «русскость» у меня всё равно никто не отнимет. То, что я сижу сейчас на rue de l’Odeon, не означает, что я «менее русский». И говорю я на русском языке, и пишу я на русском языке, поэтому русская культура — это то, чем я дышу. Где я этим дышу — неважно, — заявил Гребенщиков.

Музыкант живёт в Великобритании, время от времени даёт концерты в соседних странах. Он утверждает, что его популярность за границей растёт. Так, недавно он выступал в Антверпене для маленькой группы русских эмигрантов. Сейчас, заверяет 68-летний Гребенщиков, его прекрасно принимают на тех же площадках, где собирается уже большое количество людей и «зал забит по самые стропила».

Лидер «Аквариума» заявил, что его популярность в связи с отъездом из России не изменилась и его очень тепло встречают на новых заграничных сценах.

Ранее певец Ян Осин раскритиковал знаменитого российского рок-музыканта Бориса Гребенщикова за его «отречение от помощи Украине». По мнению Осина, лидер группы «Аквариум» отказался от своих действий, когда «запахло жареным».