Моргенштерну грозит штраф за нарушение авторских прав

https://static.news.ru/photo/3b2ae548-5cc3-11eb-aa18-fa163e074e61_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Рэперу Моргенштерну (Алишеру Усманову) грозит штраф до 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Судебное заседание по делу назначено на 2 марта 2020 года, рассказали в объединённой пресс-службе судов Башкирии.

До этого в Кировский районный суд Уфы поступил иск к рэперу о защите авторских прав. Истец утверждает, что музыкант использовал его композиции для рекламных целей и заработка денег.

Истец просит суд взыскать с Моргенштерна компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальное произведение <...> в сумме 300 тысяч рублей и обязать музыканта прекратить использование в своей деятельности этой композиции без разрешения, — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит РИА Новости.

По мнению истца, Моргенштерн использовал его композицию для развития своего YouTube-канала. В свою очередь, это должно было принести исполнителю весьма внушительный доход от контрактов с рекламодателями.

К слову, зарабатывает Усманов действительно солидные суммы. Так, ранее NEWS.ru писал, что популярный российский рэпер Моргенштерн отправился на отдых в ОАЭ и уже успел прокутить немалую сумму. Он не скупится на отпуск и ежедневно проводит вечеринки в компании своей девушки и друзей.

На побережье Персидского залива он посетил одно из культовых мест — ресторан известного повара Нусрету Гекче. Он прославился необычной подачей блюд. Наиболее почётных гостей он встречает лично и режет мясо прямо у них на глазах, а также необычно посыпает его специями.