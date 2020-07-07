Молодая жена Петросяна ответила на вопрос о ребёнке от 74-летнего юмориста

https://static.news.ru/photo/49f4839a-c123-11ea-8125-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Молодая супруга Евгения Петросяна впервые прокомментировала слухи о том, что у неё родился ребёнок от 74-летнего юмориста.

Ранее появилась информация о том, что Петросян и Брухунова тайно стали родителями. Их совместный ребёнок появился на свет в середине марта в одном из элитных медцентров Дубая.

Татьяна Брухунова во время прямого эфира в Instagram решила ответить на несколько вопросов, которые касаются её личной жизни. Одна из подписчиц поинтересовалась, сколько месяцев исполнилось малышу, который якобы родился в этом году.

Это дело личное, никого не касается, — заявила жена Петросяна.

После этого светская львица начала жаловаться на угрозы и преследования. По её словам, к ней часто подходят люди, которые пытаются с ней заговорить о её возлюбленном.

Ко мне подходили на улицах посторонние люди. Правда, потом я узнавала, что им платили за мою травлю. Замарались, что поделать! — отметила Брухунова.

В начале декабря Евгений Петросян женился в пятый раз. На этот раз его невестой стала 29-летняя девушка, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

Как писал NEWS.ru, Петросян не подтвердил и не опроверг новость о том, что у него родился наследник. Новость о появлении на свет ребёнка у артиста и его молодой жены растиражировали СМИ.