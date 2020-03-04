https://static.news.ru/photo/2b3c378e-5df2-11ea-b04f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Танцор и певец Борис Моисеев пообщался с журналистами и рассказал о том, как ему живётся на пенсии.

По словам звезды, он очень скучает по сцене. Однако артист признал, что на данный момент прошло уже слишком много времени для возвращения. Моисеев отметил: несмотря на тоску по выступлениям, он прекрасно чувствует себя в роли «заслуженного пенсионера».

Сотрудники СМИ спросили у артиста, как у него проходит свободное время на заслуженном отдыхе. По признанию певца, одним из главных увлечений в его жизни сегодня стали социальные сети. Моисеев часто общается с поклонниками, ему пишут и присылают подарки. Курьеры постоянно приносят в квартиру певца цветы, варенье, игрушки и не только. Как-то раз ему подарили велосипед и спиннинг.

Также Моисеев рассказал, как отметит свой день рождения. Артисту 4 марта исполняется 66 лет.

Как всегда, жду гостей. Праздновать будем дома, в узком кругу, придут мои близкие подружки — Нелли Михайловна Кобзон, Адочка Тодд, Галя Романовская. Придёт поздравить мой любимый коллектив и друзья, которые будут в Москве. Как всегда, надеюсь, что будет море звонков, — цитирует Моисеева Teleprogramma.pro.

Как ранее писал NEWS.ru, директор Моисеева Сергей Горох назвал размер пенсии певца.

По его словам, в общей сложности он получает от государства 55 тысяч рублей — 25 тысяч в качестве пенсии и 30 тысяч за звание заслуженного артиста.