Директор Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер пенсии певца.
По его словам, в общей сложности он получает от государства 55 тысяч рублей — 25 тысяч в качестве пенсии и 30 тысяч за звание заслуженного артиста.
Борис Михайлович такой человек, который никогда ни на что не жалуется и никогда ничего ни у кого не просит. Ему достаточно денег, — рассказал Горох.
Директор певца отметил, что тот живёт «обычной жизнью нормального человека». Кроме того, его окружают друзья, готовые помочь в трудную минуту,
Ранее NEWS.ru сообщал, что по словам 79-летней актрисы Светланы Светличной, маленькая пенсия вынуждала её принимать участие в творческих вечерах. Актриса заявила, что подорвала здоровье во время длительных путешествий по стране. При этом теперь она называет себя единственным человеком из заслуженных артистов, который доволен пенсией.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен