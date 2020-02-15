https://static.news.ru/photo/96e19778-5081-11ea-b25b-fa163e074e61_660.jpg Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер пенсии певца.

По его словам, в общей сложности он получает от государства 55 тысяч рублей — 25 тысяч в качестве пенсии и 30 тысяч за звание заслуженного артиста.

Борис Михайлович такой человек, который никогда ни на что не жалуется и никогда ничего ни у кого не просит. Ему достаточно денег, — рассказал Горох.

Директор певца отметил, что тот живёт «обычной жизнью нормального человека». Кроме того, его окружают друзья, готовые помочь в трудную минуту, передаёт Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по словам 79-летней актрисы Светланы Светличной, маленькая пенсия вынуждала её принимать участие в творческих вечерах. Актриса заявила, что подорвала здоровье во время длительных путешествий по стране. При этом теперь она называет себя единственным человеком из заслуженных артистов, который доволен пенсией.