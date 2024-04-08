«Могут возненавидеть»: продюсер про грядущий фильм Собчак о Пугачевой Продюсер Рудченко: Пугачеву могут возненавидеть из-за фильма Собчак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Россияне негативно воспримут документальный фильм журналистки Ксении Собчак о певице Алле Пугачевой.Таким мнением поделился с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его словам, картина, в которой уехавшую из России Примадонну будут восхвалять, едва ли поможет спасти ее репутацию.

Я думаю, что подобные картины, некого рода «отбеливание» артистов, которое показали свои искренние, потребительское отношение к нашим гражданам будут только раздражать зрителей. За последнее время я принял участие во многих проектах, где обсуждалась Алла Пугачева и понял, что большинству зрителей надоело обсуждать Примадонну. Даже те, кто раньше относился к этой теме с долей терпимости, теперь раздражаются при одном упоминании о ней. Поэтому если фильм о ней действительно выпустят, так еще и в контакте, где ее восхваляют, реакция зрителей будет негативной, — сказал Рудченко.

Продюсер добавил, что сейчас зритель забыл об Алле Пугачевой и не хотят услышать упоминай о ней. Однако после премьеры, по его мнению, многие могут возненавидеть Примадонну.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что телеведущая Ксения Собчак снимает фильм о певице Алле Пугачевой, чтобы «спасти ее репутацию». Он отметил, что картина должна показать величие знаменитой исполнительницы и напомнить о ней россиянам.