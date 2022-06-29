«Могут идти собирать бананы»: Ян Осин предрёк уехавшим звёздам ручной труд Ян Осин предрёк сбежавшим звёздам шоу-бизнеса переход на ручной труд

Фото: ru.wikipedia.org/Вадим Преслицкий. Собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Ян Осин

Российский классический и эстрадный певец Ян Осин считает, что сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса впредь смогут зарабатывать только ручным трудом. Если они решат вернуться на родину, им не стоит рассчитывать на полные залы, так как вряд ли публика примет их с радостью, приводит слова заслуженного артиста России «Абзац».

Виной всему слава предателей, считает Осин. Тот же Макаревич, уехавший в Израиль, в своё время закончил архитектурный институт и вполне могу бы вернуться к своей профессии. Если нет — то может пойти собирать бананы или клубнику всё в том же Израиле.

Эмигранты из Советского Союза работали же в кибуцах, ничего страшного в этом нет. Руки есть, голова есть. Сможет сообразить, как ягодку снять и положить в коробку. Придется зарабатывать физическим трудом. Перейти на физический труд из умственного и музыкального. В этом ничего позорного нет, — иронизирует композитор.

Ранее сообщалось, что звёзды, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине, начали возвращаться. При этом они считают, что данный отъезд являлся отпуском, а сейчас они готовы к работе на территории РФ. В числе вернувшихся — телеведущий Иван Ургант, артист Семён Слепаков, актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Манижа.