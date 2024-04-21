«Много бил людей»: Гарик Сукачев рассказал о проблемах из-за фамилии Гарик Сукачев признался, что много бил людей из-за шуток про фамилию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гарик Сукачев

Советский и российский рок-музыкант Гарик Сукачев признался, что в подростковом возрасте его фамилия доставляла ему много проблем. В беседе со Светланой Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света» артист заявил, что ему приходилось много бить людей, хотя он это делать очень не любит. По словам Сукачева, он также не любит быть злым и беспощадным.

Когда я рос, это мне доставляло огромное количество проблем. Кличек таких у меня не было, просто бить людей приходилось много очень. Шуточки всякие и так далее. Я не люблю бить людей, но я их так много бил. Я этого очень не люблю. Я не люблю быть злым, беспощадным, — сказал Сукачев.

Своим детям Александру и Анастасии, рожденным в браке с Ольгой Королевой, артист не стал давать свою фамилию, потому что считает ее неблагозвучной. Однако, по словам Сукачева, недавно 38-летний сын все-таки ее взял. Александр окончил Американский институт киноискусства и работает режиссером. В 2016 году он написал сценарий и снял фильм «Забытое».

Дочь Анастасия появилась на свет в 2004 году. Сукачев назвал рождение второго ребенка фантастикой. По словам певца, это позволяет ему не стареть. Он также подчеркнул, что его дети дружат, несмотря на почти 20-летнюю разницу в возрасте. Как отметил артист, Анастасия учится в РУДН на экологическом факультете и хочет стать океанологом, о чем мечтает с самого детства.