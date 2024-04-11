Певец и композитор Вячеслав Добрынин, перенесший два инсульта, в беседе с aif.ru признался, что желает, чтобы его все забыли. По словам артиста, ему очень сложно разговаривать, поэтому он осторожничает со съемками на телевидении. Говоря о современной эстраде, он признался, что ему просто стыдно за происходящее.

Чувствую себя неполноценным. Поэтому и осторожничаю со съемками на телевидении. <...> Очень хотел бы, чтобы все обо мне забыли навсегда. Мне очень неловко за то, что происходит у нас сегодня на эстраде. Но я к этому уже не имею никакого отношения. Я ведь писал песни с такими поэтами, как Шаферан, Танич, Дербенев, Пляцковский, Рождественский, Дементьев и другие. За то, какие сейчас пишут песни, мне просто стыдно, — заявил Добрынин.

Артиста особенно удручает желание режиссеров снять про него памятный фильм. По словам Добрынина, его беспокоит, что зрители увидят не цветущего музыканта, а старого и больного человека. Музыкант также признался, что практически каждый день его приглашают на ТВ, обещая самый высокий гонорар среди звезд, однако он отказывается из-за своего состояния.

Ранее сообщалось, что телеведущий Геннадий Малахов впервые за долгое время появился на телевидении. Он стал героем передачи «Малахов» на канале «Россия 1». Артист признался, что чувствует себя превосходно.

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