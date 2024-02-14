Геннадий Малахов впервые за долгое время появился на телеэкранах Телеведущий Геннадий Малахов стал гостем передачи на канале «Россия 1»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Геннадий Малахов

Российский писатель и телеведущий Геннадий Малахов, который является сторонником нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни, впервые за долгое время появился на телевидении. Он стал героем передачи «Малахов» на канале «Россия 1», кадры с которой опубликовал в Telegram-канале ее ведущий Андрей Малахов.

В эфире программы 69-летний Геннадий Малахов рассказал, что чувствует себя превосходно. По его словам, у него есть трое внуков: один мальчик и две девочки. Он добавил, что живет под Каменском-Шахтинском в Ростовской области. Дом Геннадий Малахов построил на гонорары от книг, которые издаются миллионными тиражами.

Чувствую себя прекрасно, живу нормально. Мне уже скоро пойдет восьмой десяток. Внуки есть: две девочки и один мальчик. А в Москву я так и не переехал, — заявил писатель.

Ранее Андрей Малахов в эфире своей передачи раскрыл результаты ДНК-теста Альберта Штефана, который называет себя внебрачным сыном певца Вячеслава Добрынина. При этом артист уже долгое время не появляется на сцене и ведет закрытый образ жизни после перенесенного в 2018 году микроинсульта. Официально у Добрынина один ребенок — дочь Екатерина, которую родила его первая супруга Ирина.