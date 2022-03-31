«Мне смешно»: Расторгуев высказался о «плагиате» Beyonce

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев посмеялся над сравнениями его песни «Ты неси меня река» и нового хита Beyonce «Be Alive». Вместе с этим он признал, что треки действительно похожи, пишет «360».

Этой истории полгода. Действительно, похоже. Взяла и воспользовалась. Мне смешно, — отметил Расторгуев.

Песня группы «Любэ» «Ты неси меня река» вышла в 2001 году и быстро обрела популярность как одна из визитных карточек музыкального коллектива. Трек Beyonce же стал саундтреком к фильму «Король Ричард» о сёстрах-теннисистках Винус и Серене Уильямс. Уилл Смит получил «Оскар» за эту ленту, в которой сыграл главную роль.

Ранее Уилл Смит принёс свои извинения ведущему церемонии «Оскара» комику Крису Року, а также организаторам мероприятия за своё поведение. Накануне артист вышел на сцену и ударил Рока после шутки про его жену Джейду Пинкетт-Смит.