Огромные убытки, жизнь без песен: что делает Лолита после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская несет серьезные убытки из-за «отмены» после «голой» вечеринки и привыкает к жизни без концертов. Какие последние новости об артистке 15 января, где она сейчас?

Сколько денег потеряла Лолита из-за «голой» вечеринки

Продюсер покойного певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов, комментируя скандал вокруг организованной блогером Анастасией Ивлеевой «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, поддержал Лолиту Милявскую и выразил уверенность, что она оказалась на резонансном мероприятии случайно.

«Лолита замечательная, справедливая и мудрая женщина! По поводу вечеринки... Ну с кем не бывает, ее тоже можно понять: столько трудиться без выходных. Действительно, она зашла не в ту дверь, если можно так сказать», — заявил продюсер в разговоре с MK.RU.

По его словам, из-за «отмены» после скандальной вечеринки Лолита потеряла миллионы рублей. Как отметил Дворцов, для певицы и ее коллектива это «ужасные» последствия.

«Безусловно, после данной вечеринки пострадали многие артисты. И Лолита из-за отмены концертов потеряла, конечно, очень много — порядка более 7 млн рублей уж точно. Для нее и ее большого коллектива это ужасно», — указал Дворцов.

Чем сейчас занимается Лолита

По словам Дворцова, из-за отсутствия творческой деятельности Лолита сейчас занимается домашними делами. Также у артистки появилось больше времени на сон и отдых.

«Лолита оптимистка: сейчас она занимается домашними делами, нашла наконец время для этого. Кроме того, появилось время на отдых и сон. Надеюсь, что скоро все наладится и она вновь поедет по нашей стране с концертной программой», — заявил продюсер.

Сама Лолита 15 января опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение к поклонникам. Певица рассказала, что времени сидеть в Сети у нее сейчас мало, так как имеется много домашних дел. Артистка указала, что в ближайшее время будет уделять больше внимания своей дочери и матери, у которой скоро день рождения.

«Мои хорошие, давно не выходила с вами на связь. Но вы у меня взрослые, независимо от возраста, все кто на страничке, сами понимаете, что не до интернета, много домашних дел. Буду заниматься своей дочкой в ближайшее время, маме 81 через пару дней, поэтому я в бешеном ритме. Как и жила, ну только без песен. Я так вас люблю, спасибо вам за то, что вы у меня есть», — сказала Лолита.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и Лолита Милявская

Какие концерты Лолиты отменили

12 января Telegram-канал Mash сообщил, что концерт Лолиты в Омске, намеченный на 27 марта, отменили после бунта местных общественников из-за участия артистки в «голой» вечеринке Ивлеевой. По информации источника, поводом для отмены послужило заявление местного Совета атаманов казачьего народа.

Комментируя отмену выступления в Омске, Лолита подчеркнула, что больше переживает не за себя, а за организаторов и свою команду.

«Люди, отменяющие концерты, лишают зарплат минимум человек 50 за каждый концерт. Дело не во мне. Я люблю своего зрителя, и он доказал, что любит меня. Это не оценить материально. Но за сотрудников и организаторов я переживаю. Им хватило двух лет ковида без работы», — отметила она.

В декабре Лолита заявляла, что у нее должно было быть огромное количество мероприятий, но теперь они не состоятся.

«Я сейчас плачу, что еще сказать. Там огромное количество мероприятий должно было быть. Но ничего, надеюсь, что справимся. Организаторы говорят, что многие мероприятия не состоятся», — сообщила исполнительница 26 декабря.

Уедет ли Лолита из России

14 января Лолита в своем Telegram-канале опубликовала видеоответ блогеру Антону S (Суворкину), который вместе с матерью разложил на артистку карты таро. Во время гадания, в частности, прозвучало предсказание, что певица вскоре покинет Россию и выйдет замуж.

Артистка отметила, что уезжать из России она не собирается, как и идти под венец. Однако Лолита добавила, что ждет удачного замужества.

«Я с 16 лет живу в России, здесь окончила институт, тут же получила пенсию, валить никуда не собиралась, но неймется, обязательно надо это пообсасывать. Обсасывайте дальше. А я жду удачного замужества», — резюмировала исполнительница.

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