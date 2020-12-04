Михаил Боярский назвал Д’Артаньяна убийцей

https://static.news.ru/photo/4799b570-36c6-11eb-b7fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Михаил Боярский считает героя романа Александра Дюма Д’Артаньяна отрицательным персонажем и убийцей. Именно поэтому ему нравилось играть его.

Как рассказал актёр в интервью YouTube-каналу «Зангалис & К», вначале он не хотел играть в продолжении фильма «Три мушкетёра», но друзья-актёры и сам режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич уговорили его. Режиссёр напомнил, что именно роль Д’Артаньяна принесла Боярскому успех.

Михаил Боярский также признался, что участие в фильме «Возвращение мушкетёров» стало его ошибкой. Этот фильм оказался далёк от романа Дюма. Сняться в нём Боярский решился из-за денег, нужно было кормить семью. После этого актёр сделал вывод, что дважды одну и ту же роль сыграть хорошо практически невозможно.

Ранее Боярский заявил, что Михаил Галустян, Гарик Харламов и Сергей Светлаков являются хорошими юмористами, но до уровня кинематографа они «не созрели». При этом он подчеркнул, что ему гораздо ближе юмор Comedy Club, чем Евгения Петросяна. Но больше всего он любит советских комиков — Фаину Раневскую, Аркадия Райкина, писал NEWS.ru.