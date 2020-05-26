«Мерзкий тип»: Пригожин о конфликте со Шнуровым

https://static.news.ru/photo/a7d3df12-9f66-11ea-aad1-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин решил объяснить свои слова о «голодающих» артистах из-за того, что многие негативно отреагировали на это.

Ранее Пригожин заявил, что многие российские артисты из-за пандемии коронавируса могут оказаться в затруднительном положении, поскольку не могут гастролировать. В ответ на это певец Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором задал вопрос, правда ли Пригожин вместе с супругой Валерией бедствуют.

Артист — это предприятие, бренд! Он фронтмен, который в результате инвестиций, таланта и работы многих людей становится звездой. Вокруг каждого артиста сосредоточено 300–400 человек, они кормятся благодаря ему, — объяснил супруг певицы Валерии.

По его словам, у звёзд отечественного шоу-бизнеса сейчас нет возможности для заработка, поэтому многие, у кого нет «подушки безопасности», могут оказаться в плачевном состоянии. Это касается танцоров и помощников популярных людей. Именно они обычно живут от зарплаты и до зарплаты. Им необходима помощь со стороны государства.

Кроме того, Пригожин прокомментировал скандал, который произошёл из-за стихов лидера группы «Ленинград».

Обидно, что наш цех не ответил Шнурову ничего. Да, многие живут по принципу: не тронь говно, вонять не будет. Я попытался ему ответить, представляете, как завоняло! Он — аморальный мерзкий тип, который хайпует и использует людей, на их слабостях делает себе славу, — отметил продюсер.

Он подчеркнул, что его поддерживают все коллеги, но они по каким-то причинам не стали это делать публично, пишет Starhit.

Как писал NEWS.ru, танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал скандал, возникший из-за якобы его заявления, что помощь нужна артистам, а не старикам, которым и так «платят пенсию». По его словам, журналистка, с которой он разговаривал, вывернула и вырвала из контекста вызвавшее резонанс его высказывание.