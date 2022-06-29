Мельникова сообщила о тяжелой болезни, приковавшей ее к инвалидной коляске Актриса Мельникова рассказала о тяжелой болезни, приковавшей ее к инвалидной коляске

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Анастасия Мельникова

Актриса театра и кино Анастасия Мельникова поделилась информацией о своем состоянии здоровья. По ее словам, она уже пять лет страдает от тяжелой болезни, а после одной из операций ей пришлось передвигаться при помощи инвалидного кресла, передает StarHit со ссылкой на «Панораму ТВ».

Пятый год борюсь с тяжелой болезнью. Говорить в деталях не стану, с детства запомнила слова мамы: «Деньги, здоровье и личная жизнь — темы, которые не обсуждаются. После операции я какое-то время передвигалась на инвалидной коляске, — поделилась актриса.

О том, какая конкретно болезнь настигла Мельникову, она не рассказала.

Также она ответила комментаторам, которые раскритиковали ее за лишний вес и непривлекательную внешность. Актриса согласилась с ними и заявила, что не собирается это менять искусственным способом.

Я дико переживаю из-за того, что у меня отеки, меня выводит из себя, когда что-то не то с кожей, когда цвет не тот. Все это бесит! Но пластические операции делать никогда не буду — пусть будет обезьянье лицо. Пусть будут морщины, но не будет стыдно, что я надутая кукла, — заявила она в эфире Центрального телевидения.

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