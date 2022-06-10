Галкин продемонстрировал подписчикам свою спортивную фигуру

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Российский артист Максим Галкин поделился с подписчиками в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) новой фотографией из отпуска в Израиле. На ней он продемонстрировал свое спортивное телосложение.

Кубиков ещё нет, шарики наметились, — написал Галкин.

Фото: Социальные сети

Подписчики телеведущего положительно оценили его физическую форму.

Макс — красавчик! С кубиками, шариками — смелый, остроумный, жизнерадостный. Будь счастлив в Израиле, — написал один из комментаторов.

Другой пользователь сети отметил, что жена Галкина — Алла Пугачева — «счастливая женщина».

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию сразу после объявления военной операции на территории Украины. Артисты уехали в Израиль. Галкин неоднократно высказывался против военных действий РФ на Украине, в то время как Пугачева ни разу публично не озвучила свою позицию.