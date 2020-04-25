Мать финалистки шоу «Голос. Дети» пояснила онлайн-выступление дочери

https://static.news.ru/photo/2606e330-86b6-11ea-a3ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Мама Софьи Тумановой, занявшей второе место в шоу «Голос. Дети», объяснила, почему её дочь выступала онлайн. Юная артистка приболела, накануне у неё поднялась температура, поэтому семья девочки приняла такое решение.

Специально для Софьи была оборудована отдельная студия и ещё до её выступления ведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что юная певица выступит в необычном формате, сообщает «КП-Новосибирск».

Сейчас девочка уже идёт на поправку, её семья очень рада второму месту в шоу. Софья исполнила хит Полины Гагариной «Колыбельная». Дмитрий Нагиев сразу после выступления девочки добавил, что она совершила настоящий подвиг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Олеся Казаченко из команды Басты стала победительницей суперфинала очередного сезона «Голос. Дети» на Первом канале. Молодая исполнительница выступила с песней Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз».