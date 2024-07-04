Mash: Нюша отказалась примиряться с мужем Mash: певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов отказались от примирения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Нюша (Анна Шурочкина)

Telegram-канал Mash сообщает, что певица Нюша (Анна Шурочкина) и ее супруг бизнесмен Игорь Сивов отказались пойти на примирение. По данным канала, суд отвел паре месяц на размышления о разводе.

Как пишет Mash, супруги, воспитывающие двоих детей, решили не сохранять семью и разойтись. По информации канала, 15 июня певица и предприниматель встретятся в мировом суде, чтобы определить, с кем останутся жить их дети. В публикации также указано, что у пары нет взаимных претензий друг к другу и они намерены остаться друзьями после официального развода.

Нюша обручилась с Сивовым в 2017 году. В 2018 году певица родила дочь, которую назвали Серафима-Симба. В декабре 2021 года артистка подарила Сивову сына Саффрона, который родился в Дубае. В мае этого года певица подала иск на развод с бизнесменом.



Недавно Нюша рассказала, что в последние полтора года перед разводом они с Игорем Сивовым имели «свободные отношения». По ее словам, этот период стал переходным к окончательному расставанию. Нюша также назвала измену в браке психологической травмой и «звоночком» о том, что человек «не может найти себя». Она также отметила, что прощать измену нужно в первую очередь для себя, чтобы сохранить свою психику здоровой.